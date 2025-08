Bari, nuova pavimentazione all’aeroporto: “Pronta ad accogliere nuovi passi”

Nuova pavimentazione all’aeroporto di Bari, nel Municipio 5. A darne notizia il presidente di Aeroporti Puglia, Antonio Vasile che ha voluto annunciare con una poesia la novità. “Nel cuore dell’attesa, dove i passi si confondono tra arrivi e partenze, si stende ora un suolo nuovo – scrive Vasile – non solo fatto di pietra, ma di promessa. Ogni lastra posata è un respiro, ogni venatura un ricordo che si lascia andare, ogni colore un battito che dice: “Qui si ricomincia.” Camminano sopra di lui le speranze, le valigie piene di futuro, le lacrime che diventano vento, i sorrisi che sanno di ritorno. Il vecchio pavimento ha visto tutto, ma questo nuovo è cieco e curioso, pronto ad accogliere il primo passo di chi non sa ancora dove andrà. E così l’aeroporto rinasce, non con clamore, ma con grazia, dal basso, dal suolo, dove ogni viaggio comincia”, conclude. Diverse le critiche relative alla necessità di intervenire su altri fronti, tra queste la problematica relativa ai taxi, ma non solo. Criticità erano state annunciate anche da Giuseppe Carrieri (Lega) in seguito alla notizia dell’arrivo dei fondi per l’aeroporto.

Foto Facebook