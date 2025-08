Sicurezza stradale, l’appello della Polizia Locale: “Se bevi, non guidare: fatti portare”

È un bilancio drammatico quello degli incidenti stradali a Bari, in particolare negli ultimi giorni, in cui si sono registrate diverse vittime. Per questo motivo, la Polizia Locale di Bari ha deciso di non restare in silenzio e, con l’assessorato alla Vivibilità Urbana e Protezione Civile del Comune di Bari, hanno diffuso un video, con la partecipazione di Renato Ciardo, per sensibilizzare al tema della sicurezza.

“Abbiamo realizzato questo breve video per promuovere la sicurezza sulle strade – sottolinea la Polizia Locale in una nota – i tragici incidenti stradali di queste ultime settimane non devono farci abbandonare l’azione continua per la prevenzione e la costante informazione sul corretto uso della strada e il rispetto delle regole. Prevenzione e Controlli sono indispensabili per far scendere il numero delle vittime sulle nostre strade. I media fanno già un lavoro eccezionale, ma sul quale bisogna insistere, tutti, senza scoraggiarsi. Dateci un aiuto a diffondere messaggi positivi ed educativi. Grazie”, concludono.