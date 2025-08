Ciclisti travolti e uccisi nel Barese, l’esito dell’autopsia

Sono emersi gravi traumi, fratture multiple e lesioni agli organi interni dai primi esiti delle autopsie sui corpi di Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro, i tre ciclisti travolti e uccisi domenica mattina lungo la provinciale 231, all’altezza di Terlizzi. I rilievi medico-legali sono stati effettuati presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari.

I tre, tutti originari di Andria e appartenenti alla CicloAvis – la sezione locale dell’associazione di appassionati di ciclismo dell’Avis – stavano pedalando in gruppo, in direzione sud, quando un’auto li ha investiti violentemente. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche sui capi di abbigliamento tecnici indossati dalle vittime, utili per comprendere meglio la dinamica dell’impatto. Le salme verranno restituite domani ai familiari per l’ultimo saluto. Intanto la Procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo e ha iscritto nel registro degli indagati il conducente della vettura coinvolta.