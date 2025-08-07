Controlli sul litorale barese, stop agli ingressi abusivi delle barche nelle grotte

Le pattuglie e le unità navali della Stazione Navale della Guardia di Finanza, coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno intensificato i servizi di polizia del mare lungo la costa meridionale della Provincia barese.

L’attività è mirata a verificare il corretto svolgimento delle attività economiche connesse al mare nel periodo di maggiore afflusso turistico per l’area costiera. Particolare attenzione è stata quindi rivolta all’ingresso abusivo nelle grotte e in prossimità delle falesie della zona di Polignano a mare, aree particolarmente sensibili e già interdette per rischio di crolli, frequentemente violate dai comandanti unità da diporto che effettuano anche attività di noleggio, con evidente pericolo per l’incolumità degli occupanti e dei bagnanti.

I militari delle fiamme gialle hanno già contestato numerose violazioni amministrative e richiesto alla Capitaneria di Porto di Bari l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente nautica per i trasgressori.

L’intervento rientra nel piano di intensificazione delle attività di polizia del mare che il Reparto Operativo Aeronavale di Bari sta attuando durante la stagione estiva a contrasto delle condotte illecite.

Il costante presidio del litorale costiero e delle acque di competenza regionale delle Fiamme Gialle del comparto aeronavale, in piena attuazione delle esclusive prerogative di “Polizia del Mare”, garantisce una decisa azione di prevenzione e contrasto degli illeciti perpetrati, rendendo possibile la salvaguardia delle risorse ambientali, della salute pubblica e dell’economia sana del territorio.