VENERDì, 08 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
82,994 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
82,994 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Femminicidio a Foggia, rintracciato l’ex compagno della vittima

Trovato a Roma

Pubblicato da: redazione | Ven, 8 Agosto 2025 - 17:28
polizia
  • 24 sec
villaggiodelgusto.com

E’ stato rintracciato a Roma il presunto autore dell’omicidio della cittadina marocchina di 46 anni uccisa a Foggia la scorsa notte con alcune coltellate nei pressi della sua abitazione. L’uomo, ex compagno della vittima, è stato individuato dalla polizia e, a quanto si apprende, aveva ancora gli abiti sporchi di sangue.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Sport

Bari, ritorno a casa per Partipilo:...

﻿Il Bari riabbraccia un figlio della sua terra. Anthony Partipilo, nato...
- 8 Agosto 2025
Dalla città

Bari, Legami fa poker. Apre la...

Legami, brand italiano che ha rivoluzionato il mondo della cartoleria, farà...
- 8 Agosto 2025
Primo Piano

Femminicidio a Foggia, rintracciato l’ex compagno...

E' stato rintracciato a Roma il presunto autore dell'omicidio della cittadina...
- 8 Agosto 2025
Salute e Medicina

Bari, al Policlinico nuova donazione da...

Una telefonata per cambiare due vite. È stata eseguita con successo...
- 8 Agosto 2025