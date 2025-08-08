E’ stato rintracciato a Roma il presunto autore dell’omicidio della cittadina marocchina di 46 anni uccisa a Foggia la scorsa notte con alcune coltellate nei pressi della sua abitazione. L’uomo, ex compagno della vittima, è stato individuato dalla polizia e, a quanto si apprende, aveva ancora gli abiti sporchi di sangue.
Femminicidio a Foggia, rintracciato l’ex compagno della vittima
Trovato a Roma
Bari, ritorno a casa per Partipilo:...
Il Bari riabbraccia un figlio della sua terra. Anthony Partipilo, nato...
Bari, Legami fa poker. Apre la...
Legami, brand italiano che ha rivoluzionato il mondo della cartoleria, farà...
Femminicidio a Foggia, rintracciato l’ex compagno...
E' stato rintracciato a Roma il presunto autore dell'omicidio della cittadina...
Bari, al Policlinico nuova donazione da...
Una telefonata per cambiare due vite. È stata eseguita con successo...