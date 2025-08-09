SABATO, 09 AGOSTO 2025
Cerignola, uomini incappucciati rubano Suv in pieno giorno

L'appello dell'amministrazione: "Chiediamo intervento concreto per contrastare criminalità"

Pubblicato da: redazione | Sab, 9 Agosto 2025 - 17:08
  • 2 min
Rubano un suv mercedes in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti. È accaduto a Cerignola, le immagini, immortalate dai cittadini che hanno assistito alla scena, stanno facendo il giro del web. Il furto è accaduto davanti a un bar e a una tabaccheria, nelle immagini si vedono alcuni uomini vestiti di scuro e con il volto coperto da passamontagna che, con l’aiuto di un’auto bianca, mettono in moto il veicolo manomettendo la centralina e dandogli una spinta. La scena dura oltre due minuti e mezzo: automobilisti, passanti e residenti affacciati ai balconi assistono o riprendono con lo smartphone, ma nessuno sembra chiamare il 112.

Il video, ormai virale, ha riacceso l’allarme criminalità in città. L’amministrazione comunale ha annunciato la richiesta di un incontro urgente con il prefetto di Foggia e l’intenzione di informare il ministro dell’Interno. “Torno a chiedere con forza un intervento concreto, visibile e duraturo per contrastare i furti e la criminalità predatoria che affligge la nostra città” ha dichiarato l’assessore alla sicurezza, Teresa Cicolella. Sulla stessa linea il sindaco Francesco Bonito: “Non possiamo rimanere in silenzio. Il prefetto deve riferire al ministro dell’Interno, che dovrà adoperarsi per sostenerci nella lotta alla criminalità cittadina”.

Non è il primo episodio del genere, negli mesi scorsi un furto simile, sempre a Cerignola, era stato ripreso e diffuso online. Anche in quell’occasione il Comune aveva incontrato il prefetto per chiedere interventi. Ora l’obiettivo è verificare l’efficacia delle misure già adottate e programmare nuove azioni per fermare l’escalation criminale.

