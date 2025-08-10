Cucina, ricchi di ferro e vitamine: in tavola gli spinaci

Ricchi di ferro e di vitamine, oggi in tavola portiamo gli spinaci. Freschi, versatili e carichi di benefici, gli spinaci sono un vero e proprio concentrato di salute. Da sempre protagonisti della cucina mediterranea, questi ortaggi a foglia verde non sono solo buoni da mangiare, ma anche preziosi alleati del nostro benessere. Andiamo per gradi.

In primis gli spinaci sono ricchissimi di ferro, ma non solo: contengono vitamina C, vitamina A, vitamina K, acido folico, potassio, magnesio e fibre. Un mix perfetto per sostenere il sistema immunitario, favorire la salute delle ossa e proteggere il cuore. Grazie alla presenza di antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, gli spinaci aiutano anche a mantenere una buona vista e a contrastare l’invecchiamento cellulare. Le fibre, inoltre, contribuiscono alla regolarità intestinale e aumentano il senso di sazietà, rendendo questo ortaggio perfetto anche nelle diete dimagranti. Infine, l’alto contenuto di acido folico li rende un alimento ideale in gravidanza, per sostenere il corretto sviluppo del sistema nervoso del feto. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Tortino di spinaci e ricotta al forno

Lavate gli spinaci e lessateli brevemente in poca acqua salata. Scolateli, strizzateli bene e tritateli grossolanamente. In una padella fate dorare uno spicchio d’aglio in poco olio, aggiungete gli spinaci e fateli insaporire per qualche minuto. In una ciotola unite la ricotta, le uova, il parmigiano, un pizzico di noce moscata, sale e pepe. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete gli spinaci tiepidi e amalgamate. Ungete uno stampo da forno (o più stampini monoporzione), spolverate con il pangrattato e versatevi il composto. Livellate e spolverate ancora con un po’ di parmigiano. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti, finché la superficie sarà dorata. Servite tiepido o freddo.

Gnocchi di spinaci e patate con burro e salvia

Lessate le patate con la buccia fino a quando saranno morbide. Intanto, lavate gli spinaci, lessateli per un paio di minuti in acqua bollente salata, scolateli e strizzateli bene. Frullateli fino a ottenere una purea. Pelate le patate ancora calde e schiacciatele in una ciotola. Aggiungete gli spinaci frullati, l’uovo e un pizzico di sale. Unite la farina poco alla volta, impastando fino a ottenere un composto morbido ma lavorabile. Dividete l’impasto in filoncini, tagliate a tocchetti e passateli sui rebbi di una forchetta per dare la classica forma agli gnocchi. Cuoceteli in abbondante acqua salata: appena salgono in superficie, scolateli e trasferiteli in una padella con burro fuso e foglie di salvia. Saltate per un minuto, spolverate con parmigiano e servite subito.