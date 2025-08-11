Investita da un’auto da Andria, è accaduto in mattinata. Vittima una donna di 79 anni che poco prima delle 10, mentre attraversava via Buozzi, è stata travolta da un’auto. Alla guida un 71enne la cui posizione è attualmente al vaglio delle autorità. Secondo quanto emerso la donna non si trovava sulle strisce pedonali. Sul caso sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. L’anziana è stata trasportata in codice rosso al Bonomo di Andria dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.
Investita da un’auto ad Andria, in prognosi riservata anziana
Trasportata in codice rosso al Bonomo
Diritto allo studio, dal Ministero 45...
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 45 milioni di...
Vacanze estive: a luglio in spiaggia...
“In termini di presenze e di consumi in spiaggia il mese...
Investita da un’auto ad Andria, in...
Investita da un'auto da Andria, è accaduto in mattinata. Vittima una...
Bari, sette giorni di teatro e...
Sette giorni di teatro, musica e magia a cavallo di Ferragosto....