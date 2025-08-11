LUNEDì, 11 AGOSTO 2025
Investita da un’auto ad Andria, in prognosi riservata anziana

Trasportata in codice rosso al Bonomo

Pubblicato da: redazione | Lun, 11 Agosto 2025 - 15:21
bonomo
  • 37 sec
villaggiodelgusto.com

Investita da un’auto da Andria, è accaduto in mattinata. Vittima una donna di 79 anni che poco prima delle 10, mentre attraversava via Buozzi, è stata travolta da un’auto. Alla guida un 71enne la cui posizione è attualmente al vaglio delle autorità. Secondo quanto emerso la donna non si trovava sulle strisce pedonali. Sul caso sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. L’anziana è stata trasportata in codice rosso al Bonomo di Andria dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

