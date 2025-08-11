Scontro tra auto e furgone a Mottola, chiuso tratto della SS100

A causa di un incidente stradale, un tratto della SS100 “Di Gioia del Colle” è stato temporaneamente chiuso al traffico all’altezza di Mottola, in provincia di Bari. Il sinistro, avvenuto al km 52,100, ha coinvolto tre auto e un furgone. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli, la circolazione è stata deviata dal km 52,400 al km 44,500 lungo la viabilità di servizio adiacente, con segnalazioni presenti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del 118, impegnati nella gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione in piena sicurezza nel più breve tempo possibile.