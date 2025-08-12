Coldiretti, per crisi idrica perdita 30% di ortaggi in Puglia

“Con la grave crisi idrica in Puglia, la siccità persistente del 2025 sta mettendo in ginocchio l’intero comparto agricolo, manca l’acqua e saltano i trapianti degli ortaggi autunno – vernini, con una perdita stimata del 30% della produzione lorda vendibile”.

Lo dice Coldiretti Puglia sottolineando che l’assenza di piogge e le ondate di calore stanno causando danni gravissimi alle coltivazioni, dai pomodori ai vigneti in aree dove per la mancanza di acqua non è possibile una irrigazione costante, e agli allevamenti.

“Le aziende agricole sono costrette al ricorso all’irrigazione di soccorso – aggiunge Coldiretti Puglia – con costi insostenibili dovuti all’aumento del prezzo del gasolio necessario per tirare l’acqua dai pozzi o per rifornirsi tramite autobotti”.

In molte aree i pozzi artesiani risultano in grave difficoltà, mentre quelli a falda superficiale si stanno progressivamente prosciugando.

“I trapianti autunno-vernini risultano fortemente compromessi – prosegue – perché la mancanza d’acqua rende impossibile garantire la sopravvivenza delle piantine, mettendo a rischio la produzione di ortaggi e verdure nei prossimi mesi. La crisi idrica ha determinato anche un drastico calo della disponibilità di foraggio verde nei pascoli. Gli allevatori devono sostenere costi elevati per l’acquisto di mangimi, aggravando la già precaria situazione economica del settore zootecnico. Gli animali, colpiti dallo stress da caldo e dalla carenza d’acqua, producono fino al 30% in meno di latte rispetto ai periodi normali”.

“Di fronte a un’emergenza così profonda, è indispensabile un intervento strutturale e immediato. Occorre completare e ammodernare le infrastrutture irrigue – conclude Coldiretti Puglia – garantire la manutenzione straordinaria degli impianti collettivi e dei pozzi, riqualificare gli invasi esistenti, rendere efficienti le reti di adduzione e scolo e rinnovare gli accordi interregionali per l’approvvigionamento idrico”.