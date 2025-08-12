Bari, piazze più sicure: parte il piano della Prefettura

“Monitoraggio a 360 gradi rispetto ad alcuni fenomeni che hanno destato un particolare allarme sociale, per garantire una sicurezza maggiore a coloro che non solo abitano in quelle piazze ma anche a tutti i cittadini che le attraversano perché sono di grande passaggio”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, a margine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ospitato in prefettura, e convocato dopo alcuni episodi legati a spaccio di droga e molesti, registrati in zone del centro cittadino come piazza Umberto e il molo san Nicola. “L’Amministrazione comunale anche recependo favorevolmente le indicazioni del comitato dei residenti di piazza Umberto – ha aggiunto Leccese – cercherà di animare la piazza dando la possibilità di installare i tavolini per creare un movimento di energie sane e virtuose per cercare di portare la bellezza laddove c’è il degrado”. Il sindaco ha precisato che “cantieri e interventi di riqualificazione” contribuiscono a percepire “un disagio maggiore e in modo ancora più forte un problema di insicurezza”. “Ricordo che è previsto per piazza Umberto un progetto importante di riqualificazione da 6 milioni di euro” ha detto il primo cittadino annunciando “operazioni di contrasto da parte delle forze di polizia, ai fenomeni criminali che si consumano in quelle piazze che sono diventate piazze di spaccio e di consumo di droga”. Il prefetto ha poi illustrato il piano che sarà attivato da subito, con pattuglie “dinamiche” che scandaglieranno le piazze, dal centro al Libertà, ed anche il lungomare e le spiagge più frequentate.

“Bari non è una città in cui emerge il degrado da tutte le parti. È una città visitata e così amata dai turisti perché evidentemente offre un’immagine di sé estremamente positiva. Poi, è chiaro, ci sono delle situazioni su cui noi chiaramente siamo chiamati a intervenire e lo facciamo con forza, con efficacia”. Lo ha detto il prefetto di Bari, Francesco Russo, parlando con i giornalisti a margine della riunione odierna del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dopo le denunce di residenti e cittadini relative alla scarsa sicurezza percepita in alcune piazze della città. “Le forze di polizia stanno svolgendo un monitoraggio a 360 gradi in città e nelle località di mare per rispondere a quelle che sono le richieste dei cittadini”, ha aggiunto il prefetto sottolineando che “piazza Umberto in particolare è sempre al centro i nostri pensieri e abbiamo rafforzato la nostra presenza con presidi notturni estendendoli anche alle zone vicine come piazza Cesare Battisti e corso Italia”. “Non possiamo tenere 24 ore su 24 le macchine delle forze dell’ordine in piazza Umberto perché non esiste solo piazza Umberto, esiste tutto il territorio della nostra città metropolitana”, ha continuato Russo. “C’è una fortissima collaborazione anche da parte della polizia locale di Bari e degli altri Comuni e c’è una presenza molto attenta da parte di tutte le forze politiche”, ha proseguito. “Bisogna insomma capire che in una grande città in cui c’è un grosso movimento, in cui inevitabilmente ci sono anche delle fasce di marginalità – ha concluso – bisogna mettere insieme un po’ tutte quante le azioni a carattere preventivo e cercare di ottenere risultati più efficaci”