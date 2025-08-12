Lutto nella comunità ruvese per la morte di Cecilia De Astis, 79 anni, rimasta vittima di un tragico incidente stradale a Milano. La donna è stata travolta e uccisa da un’auto rubata, a bordo della quale si trovavano quattro minorenni. “Voglio esprimere dolore e costernazione per la scomparsa della nostra concittadina – ha dichiarato in una nota il sindaco Pasquale Chieco –. Nonostante si fosse trasferita a Milano da molti anni, aveva mantenuto un forte legame con la sua terra d’origine”. Il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero ai familiari della vittima: “A loro va la vicinanza di tutta la comunità di Ruvo di Puglia”.
Donna travolta e uccisa a Milano, il cordoglio del sindaco di Ruvo di Puglia
Aveva 79 anni
