Donna travolta e uccisa a Milano, il cordoglio del sindaco di Ruvo di Puglia

Aveva 79 anni

Pubblicato da: redazione | Mar, 12 Agosto 2025 - 17:53
ambulanza 118 asl
  • 52 sec
villaggiodelgusto.com

Lutto nella comunità ruvese per la morte di Cecilia De Astis, 79 anni, rimasta vittima di un tragico incidente stradale a Milano. La donna è stata travolta e uccisa da un’auto rubata, a bordo della quale si trovavano quattro minorenni. “Voglio esprimere dolore e costernazione per la scomparsa della nostra concittadina – ha dichiarato in una nota il sindaco Pasquale Chieco –. Nonostante si fosse trasferita a Milano da molti anni, aveva mantenuto un forte legame con la sua terra d’origine”. Il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero ai familiari della vittima: “A loro va la vicinanza di tutta la comunità di Ruvo di Puglia”.

