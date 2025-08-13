MERCOLEDì, 13 AGOSTO 2025
Prodotti potenzialmente pericolosi, maxi sequestro a Taranto

La scoperta della Guardia di Finanza

Pubblicato da: redazione | Mer, 13 Agosto 2025 - 09:08
guardia di finanza
  • 42 sec
villaggiodelgusto.com

Oltre 23mila articoli potenzialmente pericolosi per la salute pubblica sono stati sequestrati negli ultimi giorni dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Taranto, nel corso di una serie di controlli mirati contro la contraffazione e la vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza.

Le verifiche hanno interessato aziende ed esercizi commerciali a Taranto, Martina Franca, San Giorgio Ionico, Massafra, San Marzano di San Giuseppe e Pulsano. In azione i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Gruppo di Taranto e della Compagnia di Martina Franca, che hanno individuato e sequestrato centinaia di giocattoli contraffatti e migliaia di utensili e articoli per la casa privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo.

La normativa impone infatti che i prodotti destinati al mercato riportino, in lingua italiana, la denominazione legale o merceologica, l’identità del produttore, l’eventuale presenza di sostanze nocive e i materiali o metodi di lavorazione utilizzati.

Al termine delle operazioni, sette titolari delle rivendite ispezionate sono stati segnalati alle autorità competenti.La Guardia di Finanza sottolinea come il contrasto alla diffusione di prodotti non sicuri non solo tuteli la salute dei consumatori, ma garantisca anche un mercato più equo, a beneficio degli operatori economici che rispettano le regole.

