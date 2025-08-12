MARTEDì, 12 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,055 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,055 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Meteo, a Bari “bollino verde”: ma sale allerta caldo in Italia

Per domani attesi sedici bollini rossi, ecco dove

Pubblicato da: redazione | Mar, 12 Agosto 2025 - 08:15
foto freepik
  • 4 sec
villaggiodelgusto.com

La Puglia, e in particolare il capoluogo, resta tra le poche zone “salve” dall’ondata di calore che sta stringendo l’Italia. Bari, insieme a Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria, rientra infatti nei sei capoluoghi da bollino verde indicati dal Ministero della Salute nei bollettini di questi giorni, segnalando assenza di rischi sanitari rilevanti legati al caldo.

Il resto del Paese, però, si prepara a un’escalation di afa. Secondo le previsioni, mercoledì 13 agosto saranno 16 le città con bollino rosso, il livello massimo di allerta per le temperature elevate e i possibili effetti sulla salute: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Per Trieste è previsto un bollino arancione, mentre Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo saranno in giallo.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari, piazze più sicure: parte il...

"Monitoraggio a 360 gradi rispetto ad alcuni fenomeni che hanno destato...
- 12 Agosto 2025
Cronaca

Droga e arnesi per il furto...

Prosegue con determinazione l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione...
- 12 Agosto 2025
Primo Piano

Coldiretti, per crisi idrica perdita 30%...

"Con la grave crisi idrica in Puglia,  la siccità persistente del...
- 12 Agosto 2025
Attualità , Salute e Medicina

Bari, dopo 20 anni di ricoveri...

Dopo oltre 20 anni di ricoveri continui, interventi chirurgici e farmaci...
- 12 Agosto 2025