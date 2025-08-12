Meteo, a Bari “bollino verde”: ma sale allerta caldo in Italia

La Puglia, e in particolare il capoluogo, resta tra le poche zone “salve” dall’ondata di calore che sta stringendo l’Italia. Bari, insieme a Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria, rientra infatti nei sei capoluoghi da bollino verde indicati dal Ministero della Salute nei bollettini di questi giorni, segnalando assenza di rischi sanitari rilevanti legati al caldo.

Il resto del Paese, però, si prepara a un’escalation di afa. Secondo le previsioni, mercoledì 13 agosto saranno 16 le città con bollino rosso, il livello massimo di allerta per le temperature elevate e i possibili effetti sulla salute: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Per Trieste è previsto un bollino arancione, mentre Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo saranno in giallo.