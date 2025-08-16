SABATO, 16 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,139 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,139 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Mobilità sostenibile, dalla Regione Puglia fondi per nuovi scuolabus elettrici

Saranno destinati ai comuni

Pubblicato da: redazione | Sab, 16 Agosto 2025 - 10:12
Foto Freepik
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

La Regione Puglia investe 4 milioni di euro per l’acquisto di 32 nuovi scuolabus elettrici destinati ai Comuni, con l’obiettivo di rendere il trasporto scolastico più sicuro, moderno e sostenibile. L’iniziativa, annunciata dall’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, rientra nel Programma Operativo Complementare 2021/2027 e prevede contributi fino a 130mila euro per ciascun Comune, destinati a sostituire i vecchi mezzi diesel con veicoli a zero emissioni.

Il finanziamento, legato all’Accordo per la Coesione tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, punta in particolare a sostenere i piccoli centri e le aree interne, garantendo ai bambini un servizio di trasporto più efficiente e a basso impatto ambientale. “Investiamo sul diritto allo studio e sull’ambiente – ha dichiarato Leo – accompagnando i Comuni nella transizione ecologica e rispondendo concretamente ai bisogni delle famiglie e degli studenti”. I fondi saranno distribuiti ai Comuni inseriti nella graduatoria approvata a dicembre 2024, tra cui Galatina, Cerignola, Nardò, Foggia, Putignano e molti altri. Ogni amministrazione riceverà un contributo per l’acquisto di un nuovo scuolabus elettrico, fino alla copertura massima prevista.

Secondo l’assessore, si tratta di un ulteriore passo verso la completa transizione ecologica dei servizi pubblici locali. «Da tempo abbiamo scelto di finanziare esclusivamente mezzi elettrici per il trasporto scolastico – ha aggiunto – e oggi mettiamo a terra questa scelta con fondi certi e obiettivi chiari». I lavori per l’assegnazione dei mezzi procederanno nei prossimi mesi, con la prospettiva di vederli in circolazione entro l’anno scolastico, a beneficio di studenti, famiglie e ambiente.

Foto Freepik

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Lutto nel mondo della televisione, è...

All'età di 89 anni è morto questa sera Pippo Baudo. Tra...
- 16 Agosto 2025
Primo Piano

Ostuni, una bomba a mano vicino...

Una bomba a mano è stata trovata ieri sera ad Ostuni,...
- 16 Agosto 2025
Nazionale

Banfi: “Mia identità usata per pubblicità...

"Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale,...
- 16 Agosto 2025
Salute e Medicina

Botulino, dal 2001 al 2024 1276...

Nel periodo 2001-2024, al sistema di sorveglianza nazionale del botulismo sono...
- 16 Agosto 2025