Al Milan bastano Leao e Pulisic: Bari fuori dalla Coppa Italia

Il Bari viene eliminato dalla Coppa Italia dal nuovo Milan di Max Allegri. La compagine biancorossa ha provato a limitare Leao e compagni, creando anche qualche occasione pericolosa. Vista la notevole differenza di valori in campo, Caserta ha scelto di schierare i suoi con un modulo 4-3-3 molto abbottonato e ordinato, pronto a sfruttare le incursioni di Sibilli e Moncini. Difficile pretendere di più da un Bari ancora incompleto e alla ricerca della giusta amalgama, contro un Milan di ben altra caratura. Ora, testa al campionato.

SCELTE INIZIALI: Per il primo impegno ufficiale della stagione, mister Fabio Caserta ha 24 elementi a disposizione. Il tecnico calabrese schiera i suoi con il modulo 4-3-3: in difesa c’è Vicari, mentre a centrocampo Bellomo affianca Pagano e Braunoder. In attacco Sibilli viene preferito a Rao.

Nel Milan, il tecnico Massimiliano Allegri ha tutta la rosa a disposizione. L’ex allenatore della Juve schiera i rossoneri col modulo 3-5-2: confermate le indiscrezioni delle vigilia con Leao e Pulisic riferimenti offensivi. Panchina per Modric.

PRIMO TEMPO: Il primo tentativo è dei galletti al minuto 2 con Moncini che calcia da fuori area e la palla termina di poco a lato. Replica il Milan al minuto 5 con Fofana che costringe Cerofolini alla deviazione in corner. Ci prova Pagano al minuto 10, ma il suo tentativo si spegne fuori. La sblocca il Milan al minuto 14 con Leao che colpisce indisturbato in area di rigore con un colpo di testa che supera Cerofolini. Il portoghese deve lasciare il rettangolo verde per un infortunio al minuto 17, al suo posto Gimenez. Rossoneri ancora pericolosi al minuto 22 con Loftus-Cheek, ma è provvidenziale una deviazione di Vicari sul tentativo del centrocampista di Allegri. Trascorrono pochi secondi e Pulisic calcia di poco a lato ma, anche stavolta, è decisiva una deviazione del capitano del Bari. Lo statunitense va vicino al gol al minuto 25, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Ormai è un tiro al bersaglio e ci prova ancora Fofana al minuto 30, palla che sibila di poco a lato. Ancora pericoloso il centrocampista rossonero con una conclusione dal limite dell’area che Cerofolini respinge. Saelemaekers prova il gran tiro al minuto 39, tentativo che finisce alto sulla traversa. Si fa vedere la formazione di Caserta al minuto 40 con Sibilli che costringe Maignan al grande intervento. Saelemaekers sfiora il palo in pieno recupero, ma il suo tiro viene deviato in corner da Dorval. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi che hanno concluso la prima frazione di gioco. Trascorrono pochi minuti e il Milan raddoppia al minuto 48 con Pulisic che mette in rete su assist di Saelemaekers, complice un errore di Dorval. Al minuto 52 i primi due cambi per Caserta: fuori Bellomo e Pereiro, dentro Verreth e Rao. Break dei galletti al minuto 56 con Pagano che conclude la sua azione con un tiro alto sopra la traversa. Terzo tentativo del match per Saelemaekers al minuto 58, ma è decisiva una deviazione di Verreth. Grande intuizione di Verreth che taglia a fette la difesa rossonera al minuto 61, ma Dickman spreca. Ancora galletti pericolosi al minuto 65 con Rao che calcia malamente su assist di Sibilli. Terzo cambio per i biancorossi al minuto 67: dentro Partipilo, fuori Pagano. Altra sostituzione per i galletti al minuto 82: esce Dorval, dentro Tripaldelli. Non accade più nulla fino al triplice fischio del signor Arena. Milan-Bari, gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa ’25-’26, è storia: allo stadio “San Siro” finisce 2-0. Biancorossi eliminati.

PAGELLE: Vicari e Sibilli lottano. Nikolaou e Dorval, errori decisivi.

Cerofolini 6,5, Dickmann 6, Nikolaou 5,5, Vicari 7, Dorval 5 (82′ Tripaldelli sv), Bellomo 5,5 (52′ Verreth 6), Braunoder 6, Pagano 6 (67′ Partipilo 5,5) , Pereiro 5 (52′ Rao 5,5), Moncini 6, Sibilli 6,5

Caserta 6

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 0

Marcatori: 14′ Leao 48′ Pulisic

Ammoniti: Estupian

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 5 – 1

Possesso palla: 65% 35%

Corner: 12 – 1

FORMAZIONI INIZIALI:

MILAN: Maignan (c), Estupian, Ricci, Loftus-Cheek, Leāo, Pulisic, Fofana, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Saelemaekers

Panchina: Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Sanchez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah

BARI: Cerofolini, Dickmann, Nikolaou, Vicari (c), Dorval, Bellomo, Braunoder, Pagano, Pereiro, Moncini, Sibilli

Panchina: Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Onofrietti, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Assistenti: Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2 e Federico Votta della sezione di Moliterno. Quarto ufficiale: Simone Sozza della sezione di Seregno, mentre al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni (Lecco), coadiuvato dall’ AVAR Livio Marinelli (Tivoli).

﻿

Foto Ssc Bari