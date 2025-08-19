MARTEDì, 19 AGOSTO 2025
Aggredirono tifosi dell’Avellino in una stazione di servizio: 5 daspo per tifosi dell’Asd Ideale Bari

Si tratta di episodi che risalgono a novembre 2023

Pubblicato da: redazione | Mar, 19 Agosto 2025 - 11:37
  • 48 sec
All’esito dell’attività d’indagine condotta dalla Polizia di Stato sugli episodi verificatisi il 12 novembre 2023, relativi ad una aggressione ai danni di alcuni tifosi avellinesi in sosta nella stazione di servizio autostradale Murgia Ovest ad opera di tifosi dell’ASD Ideale Bari, formazione militante in Prima Categoria, il Questore ha emesso 5 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive,

I seguaci della squadra ASD Ideale Bari, di rientro dalla trasferta di San Severo (FG), giungevano nella stazione di servizio a bordo di minivan ed auto, con il volto travisato e armati di oggetti contundenti, circondavano e aggredivano gli avellinesi sottraendogli sciarpe, felpe e zaini.

L’attività d’indagine condotta dalla Digos e dalla Polizia Stradale di Bari, supportata dalla visione delle registrazioni dei sistemi di video sorveglianza che hanno ripreso l’aggressione, ha consentito di identificare i 5 tifosi dell’ASD Ideale Bari.

Il Questore di Bari ha emesso nei loro confronti il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive con prescrizioni, notificati nei giorni scorsi, graduate da 3 a 7 anni secondo le rispettive condotte, a carico di altrettanti tifosi residenti nella città di Bari e nel comune di Triggiano, aventi un età compresa tra i 37 e 48 anni, uno dei quali già in passato destinatario di un provvedimento analogo.

