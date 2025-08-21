Mangia in un ristorante etnico a Polignano e si sente male: scattano i controlli

Il personale della Guardia Costiera di Monopoli, congiuntamente al personale della locale ASL SIAV B, in data odierna è stato impegnato in un’accurata ispezione presso un ristorante di Polignano a Mare.

I mirati controlli congiunti sono scaturiti a seguito di una denuncia di una cittadina di Putignano che il giorno di ferragosto ha consumato un pasto insieme alla propria famiglia presso un ristorante etnico accusando immediatamente malessere tale da rendere necessario il ricorso alle cure ospedaliere.

L’ispezione ha permesso di accertare la detenzione ai fini della commercializzazione di una ingente quantità di prodotti ittici non rintracciabili. Pertanto, il personale impegnato ha proceduto a contestare una sanzione amministrativa di € 1.500,00 e, al fine di evitare la vendita, a porre sotto sequestro circa mezzo quintale di prodotti alimentari non tracciati.