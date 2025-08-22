VENERDì, 22 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,241 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,241 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Trani, musica ad alto volume: chiuso locale sul lungomare

Operazione della polizia

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Agosto 2025 - 08:53
IMG-20250822-WA0003
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

La Squadra di Controllo della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Andria ha notificato al titolare di una struttura ricettiva situata sul lungomare di Colonna di Trani un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività. Tale misura è stata adottata dal Comune di Trani a seguito di ripetute segnalazioni inoltrate dal personale della Polizia Amministrativa del Commissariato tranese, che in più occasioni ha accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di Polizia Municipale, in particolare in materia di emissioni sonore protratte oltre i limiti orari consentiti.
Sulla base di tali verifiche, i competenti uffici comunali hanno tempestivamente emesso apposita ordinanza dirigenziale, disponendo la sospensione dell’attività commerciale.
L’intervento rientra in una più ampia attività di vigilanza e prevenzione sul rispetto delle regole nel settore del pubblico spettacolo e dell”intrattenimento, ambito che richiede un’attenzione particolare in termini di sicurezza, legalità e correttezza amministrativa e che si giova anche delle segnalazioni degli esercenti che rispettano le regole, consentendo alle Forze dell’Ordine di garantire che le attività economiche possano svolgersi in un contesto di legalità e rispetto reciproco.
La Questura di Barletta Andria Trani ribadisce che, in stretta collaborazione con gli enti locali, continuerà a monitorare il territorio con costanza e professionalità, intervenendo con tempestività e decisione ogni qualvolta vengano accertate violazioni delle normative vigenti oppure segnalate situazioni di abusivismo che minano la leale concorrenza. Tale impegno rappresenta un presidio fondamentale a tutela della sicurezza della cittadinanza e della convivenza civile, principi cardine della missione istituzionale della Polizia di Stato.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

Bitonto, musica e street food in...

Domenica 24 agosto Bitonto si trasformerà in un grande spazio di...
- 22 Agosto 2025
Primo Piano

Regionali in Puglia, Decaro: “Pronto a...

"Sono rimasto in silenzio finora, per rispetto della nostra comunità. Ma...
- 22 Agosto 2025
Segnalato da voi

Bari e i trasporti “eccezionali” sulla...

Valigie e contenitori sistemati quasi a coprire la visuale. Ecco come...
- 22 Agosto 2025
Primo Piano

Bari, record crociere: quattro navi in...

 Giornata da ricordare per il porto di Bari. Per la prima...
- 22 Agosto 2025