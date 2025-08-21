In auto con coltelli e una falce: denunciato a Gallipoli

E’ stato denunciato a Gallipoli in stato di libertà un giovane di 18 anni, originario di Altamura (BA), per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Il giovane è stato fermato nei pressi dell’ingresso di una nota discoteca mentre viaggiava a bordo della propria auto. Durante la perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale: un tubo in metallo lungo circa 53 centimetri, nascosto sotto il sedile anteriore del conducente; due coltelli da innesto, custoditi nel bracciolo centrale; una falce, collocata nel portabagagli. Aveva anche 3 grammi di hashish.