VENERDì, 22 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,248 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,248 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Notte della Taranta, le informazioni sul piano sicurezza

Tutti i divieti

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Agosto 2025 - 13:31
Orchestra notte della taranta
  • 49 sec
In vista delle prove generali del 22 agosto e del Concertone finale de La Notte della Taranta, in programma il 23 agosto a Melpignano, la Fondazione e le Forze dell’Ordine condividono con il pubblico alcune informazioni fondamentali per vivere la serata in piena sicurezza e serenità.
L’accesso all’area concerto sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima di 80mila persone. Oltre questo limite, non sarà più possibile entrare, né a piedi né in auto. Agli ingressi saranno attivi controlli delle Forze dell’Ordine, che filtreranno il pubblico. È sconsigliato portare con sé oggetti di valore. È vietata l’introduzione di spray al peperoncino e di qualunque oggetto atto ad offendere.
Non è consentito entrare con sedie, sgabelli, caschi da motociclista. Per questi ultimi è disponibile un servizio di custodia presso il gazebo vicino al parcheggio Conad, con possibilità di ritiro in ogni momento. È vietata l’introduzione di bevande e alimenti in vetro o in lattina, così come delle borracce. Sono ammesse esclusivamente bottiglie di plastica senza tappo.
I pullman dovranno accedere esclusivamente dall’Area Sud della zona industriale di Melpignano (altezza Autosat).
La Fondazione La Notte della Taranta e le Forze dell’Ordine ringraziano sin d’ora il pubblico per la collaborazione: rispettare queste regole significa tutelare sé stessi e gli altri, per vivere insieme la grande festa popolare di Melpignano.
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Esponente del clan Strisciuglio evade dal...

È Marino Massari, di 35 anni, ritenuto espressione del clan mafioso...
- 22 Agosto 2025
Dalla città

Bari, chiedono soldi per fare “rientrare”...

"Episodio al limite dell'incredibile: ormai da circa un mese in via...
- 22 Agosto 2025
Politica

Regionali in Puglia, Melchiorre: “Decaro vuole...

 "Le parole di Decaro sembrano quelle di un osservatore esterno, quasi...
- 22 Agosto 2025
Attualità

Notte della Taranta, le informazioni sul...

In vista delle prove generali del 22 agosto e del Concertone finale de La...
- 22 Agosto 2025