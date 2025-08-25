Addio a Pierpaolo Erriquenz, il “Balaustra” del Bari

Bari piange la scomparsa di Pierpaolo Erriquenz, noto commercialista e appassionato tifoso biancorosso, conosciuto da tutti con il soprannome “Balaustra”. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio in città.

Pierpaolo si è spento dopo aver lottato contro una malattia incurabile, lasciando un vuoto tra amici, colleghi e appassionati del Bari. Amato per le sue riflessioni mai banali e per le sue grandi passioni – il mare, i bulldog e l’impegno politico – era una presenza conosciuta e stimata nel panorama cittadino.

Tanti i messaggi di affetto e di ricordo apparsi sui social, a testimonianza dell’impatto che ha avuto su chi lo conosceva e sulla comunità dei tifosi biancorossi.

Foto Facebook