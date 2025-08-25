Bari si prepara all’avvio del nuovo anno scolastico: lavori negli istituti

A partire dal mese di giugno sono in corso i lavori di manutenzione nelle scuole cittadine di proprietà comunale a cura degli addetti della Barimultiservizi, con la collaborazione degli uffici dei Lavori pubblici ed edilizia scolastica.

Dal 3 giugno al 6 agosto sono stati realizzati 538 interventi che hanno visto al lavoro diverse squadre di falegnami, idraulici, elettricisti, imbianchini e manutentori edili intervenuti per la pitturazione di interni ed esterni nelle scuole, sostituzione e manutenzione di porte, maniglie e infissi ammalorati, manutenzione degli impianti e degli accessori idraulici, ripristino dei muri lesionati interni ed esterni, che presentavano crepe e caduta d’intonaco, controllo e ripristino del soffitto e delle murature lesionate, pulizia e igienizzazione dei filtri dell’aria condizionata, manutenzione su arredi scolastici e impianti elettrici, con relativi accessori di illuminazione interni ed esterni.

“Fino all’avvio dell’attività scolastica ogni giorno sarà utile per intervenire con piccoli e grandi azioni di manutenzione che renderanno più sicure e confortevoli le scuole cittadine di Bari – spiega il presidente della Barimultiservizi Francesco Biga -. Gli addetti della Barimultiservizi sono in prima linea per l’accoglienza dei nostri studenti e, su indicazione della ripartizione Lavori pubblici del Comune, abbiamo lavorato l’intera estate e continueremo anche nelle prossime settimane, grazie a una serie di squadre multidisciplinari che ci permettono di intervenite a 360 gradi per rendere più confortevole la permanenza dei bambini nelle aule didattiche”.

“Grazie alla collaborazione e alla professionalità degli addetti della Barimultiservizi stiamo intervenendo sulle piccole manutenzioni in tutte le scuole della città – commenta l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola -. Contemporaneamente sono in corso gli interventi strutturali ad opera dei Lavori Pubblici attraverso l’uso di accordi quadro attivati che ci permetteranno, anche quest’anno, di accogliere i piccoli cittadini baresi in scuole più sicure e idonee alle attività in programma, sia nelle aree interne sia nelle aree esterne. Proseguono, invece, i lavori di realizzazione dei nuovi asili nido finanziati dal PNRR, con l’obiettivo di avviare almeno un presidio per la prima infanzia in ogni quartiere della città. Resta costante il dialogo con i dirigenti scolastici, che ringrazio per la preziosa collaborazione, per l’individuazione di criticità e urgenze da risolvere in corso d’opera”.

“Grazie a un lavoro sinergico, che coinvolge più ripartizioni comunali e aziende municipalizzate come la Bari Multiservizi, stiamo intervenendo su tutti gli istituti che necessitano di manutenzione ordinaria prima dell’avvio delle attività scolastiche – dichiara l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Un impegno testimoniato poco più di un mese fa anche dallo stanziamento di ulteriori fondi sul civico bilancio. Nei prossimi giorni comunicheremo anche i lavori di natura prevalentemente strutturale che la ripartizione Ivop ha già effettuato o sta effettuando nelle scuole della città”.