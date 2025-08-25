MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,320 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,320 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Avaria sulla Msc World Europa al largo di Ponza: interviene la Guardia Costiera

Ripresa la navigazione solo nel tardo pomeriggio

Pubblicato da: redazione | Lun, 25 Agosto 2025 - 18:56
Screenshot_20250825_175640_Chrome
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Alle ore 07.25 di questa mattina la M/N MSC World Europa, battente bandiera maltese, in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Ponza.

La situazione a bordo risulta tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo.

Due rimorchiatori sono già partiti – rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli – per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli.

Tecnici specializzati della Compagnia stanno inoltre raggiungendo l’unità per effettuare le necessarie verifiche a bordo al fine di risolvere l’avaria. A scopo precauzionale, è stato disposto l’invio in zona della motovedetta CP 308 della Guardia Costiera di Ponza e della motovedetta CP 280 della Guardia Costiera di Napoli, ed è inoltre previsto un sorvolo di un elicottero AW 139 – Nemo della Guardia Costiera.

Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l’armatore.

 

Aggiornamento

A seguito dell’intervento dei tecnici a bordo della MSC World Europa, è stata ripristinata la propulsione e la nave ha ripreso la navigazione in autonomia verso il porto di Napoli.

L’unità si trova attualmente a circa 55 miglia a ovest del capoluogo partenopeo, scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, e procede ad una velocità di circa 15 nodi. In arrivo in zona anche un elicottero della Guardia Costiera.

Sul posto dirige un rimorchiatore, pronto a fornire assistenza in caso di necessità.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Rifiuti lanciati dalle auto: pene più...

Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore in Italia una...
- 25 Agosto 2025
Attualità

Caro prezzi scuola, a Bari torna...

Caro prezzi scuola, anche quest'anno sembrano non scendere i costi dei...
- 25 Agosto 2025
Cultura

Bisceglie si accende con ‘Libri nel...

Dal 29 al 31 agosto il centro storico di Bisceglie ospiterà...
- 25 Agosto 2025
Attualità

Modugno, via al cantiere per la...

Sono iniziate le operazioni di demolizione del cavalcavia di Modugno, a...
- 25 Agosto 2025