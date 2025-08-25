Bisceglie si accende con ‘Libri nel Borgo Antico’

Dal 29 al 31 agosto il centro storico di Bisceglie ospiterà la 16ª edizione di Libri nel Borgo Antico, il festival letterario che ogni anno attira decine di migliaia di appassionati. Oltre 150 autori e cinquanta case editrici animeranno le piazze e le vie della città con incontri, reading e spettacoli.

Il programma spazia dalla narrativa italiana con Giancarlo De Cataldo, Marcello Simoni e Piergiorgio Pulixi, alla politica e attualità con Matteo Renzi, Nichi Vendola e grandi firme del giornalismo come Gad Lerner e Mario Giordano. Ampio spazio anche alla memoria storica, al cibo e alle testimonianze personali di personaggi come Andrea Rizzoli e Piero Marrazzo.

La sezione femminile della manifestazione propone opere di Chiara Francini, Giulia Guerrini, Eva Crosetta, Lorenza Sabatino e altri autori che raccontano storie di donne e di donne. La musica e il teatro saranno protagonisti con Diego De Silva e il Quartetto Malinconico, e lo spettacolo teatrale dedicato a Boccaccio in occasione dei 650 anni dalla sua morte.

Non mancheranno eventi legati al mondo della cucina con ospiti di Food Network Italia e momenti dedicati alla Polizia di Stato, tra letteratura, fumetto e legalità. I più piccoli avranno il loro spazio nel Borgo dei Piccoli, con letture, laboratori e attività creative.

Spazi innovativi come lo Sdraialibro permetteranno ai visitatori di leggere gratuitamente all’aperto, completando un festival che conferma Bisceglie come capitale pugliese della lettura e della cultura.