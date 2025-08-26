Bari si prepara ad un settembre di grandi eventi: il programma

Bari si prepara ad un settembre di grandi eventi. Si comincia già dal 7 settembre con le gare regionali di primo soccorso organizzate dalla Croce rossa: saranno numerose le squadre dei vari comitati territoriali che si sfideranno in location di eccellenza, dall’ex mercato del pesce in piazza del Ferrarese al Fortino, ed anche in via Argiro, via Piccinni e largo Chiurlia. Il Comune ha già emanato una ordinanza, imponendo il divieto di fermata sul lungomare Imperatore Augusto, tra il Margherita e il molo Sant’Antonio, via Corridoni, largo Maurelli e strada Santa Teresa dei Maschi.

Dal 10 al 13 settembre appuntamento con “Bari, città dei giovani e della pace” in piazza del Ferrarese. Dal 13 al 21 settembre sarà il turno della Campionaria nella Fiera del Levante: si prevedono migliaia di visitatori non solo durante la giornata ma anche in occasione degli spettacoli serali. In programma il Cantatour con Renato Ciardo e Cristiano Malgioglio, i 25 anni di Mudù con Uccio De Santis e i concerti di Spagna e Alexia e dei Coma Cose.

Grande attesa per l’European Jazz Conference dal 25 al 28 settembre: importante incontro annuale dei professionisti del settore jazz e delle musiche creative e improvvisate che riunisce ogni anno oltre 400 delegati provenienti da 40 Paesi tra promoter, manager culturali, agenti, direttori artistici di festival e rappresentanti di organizzazioni nazionali e regionali. Un evento, unico nel suo genere in Europa. Le location scelte saranno: piazza del Ferrarese, il Castello, il Piccinni.

Le precedenti edizioni si sono svolte a Ghent (Belgio, 2024), Marsiglia (Francia, 2023), Sofia (Bulgaria, 2022), Tallinn (Estonia, 2021), Novara (Italia, 2019), Lisbona (Portogallo, 2018), Lubiana (Slovenia, 2017), Wroclaw (Polonia, 2016), Budapest (Ungheria, 2015) e Helsinki (Finlandia, 2014).

Il 26 settembre toccherà alla tradizionale notte europea dei ricercatori in piazza Umberto. Ed ancora la Pigiama Run al parco Due Giugno, il 26 settembre e dal 26 al 28 settembre “Il trofeo delle Regioni” però per la sezione che riguarda il mototurismo. Il campo base sarà allestito presso lo stadio Arena della Vittoria, sede operativa della manifestazione. L’area accoglierà spazi dedicati a registrazioni, parcheggio moto, zone di ristoro, punti di sosta. Ci sarà la “Fiera Enogastronomica delle Regioni” e un’area eventi con palco e maxi schermo. Sono attesi oltre 1.500 moto e circa 1.800/2.000 partecipanti tra motociclisti e passeggeri.