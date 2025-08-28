GIOVEDì, 28 AGOSTO 2025
Accoltella l’ex compagna, arrestato 35enne nel Tarantino

Le indagini hanno portato alla luce una lunga serie di episodi di violenze fisiche e psicologiche

Pubblicato da: redazione | Gio, 28 Agosto 2025 - 12:40
I carabinieri di Maruggio (Taranto) hanno arrestato un 35enne con l’accusa di reiterati maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Di recente avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina, ferendola.
L’uomo, originario dell’Europa dell’est, è stato portato in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Taranto, su richiesta della locale procura. Le indagini hanno portato alla luce una lunga serie di episodi di violenze fisiche e psicologiche, tra cui minacce, aggressioni e intimidazioni, che avrebbero causato nella vittima uno stato di ansia e paura costanti.

