Incidente a Taranto, muore 25enne: altri cinque feriti

Era alla guida di uno scooter

Pubblicato da: redazione | Gio, 28 Agosto 2025 - 12:37
Un 25enne ha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste ferite, una delle quali gravemente, in un incidente stradale la notte scorsa nel quartiere Tamburi di Taranto.

Nell’impatto, che si è verificato intorno alle 2 all’incrocio tra via Orsini e via Buonarroti, sono rimasti coinvolti uno scooter Yamaha T-Max, con due ragazzi a bordo, e un’Audi A1 che trasportava cinque persone.

A perdere la vita è stato il 25enne alla guida dello scooter, le cui condizioni sono apparse da subito critiche. Soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, è deceduto poco dopo il ricovero. Il passeggero che viaggiava con lui è stato trasferito in ospedale in condizioni molto gravi. Ferite lievemente le persone in auto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, lo scontro tra i due mezzi sarebbe avvenuto mentre l’Audi percorreva via Buonarroti in direzione Statte. Dopo la collisione, la moto sarebbe finita contro la parete di un edificio.

