Incidente in tangenziale, all’altezza di Torre a Mare. Secondo una prima ricostruzione sarebbero diverse le auto coinvolte, le dinamiche sono in fase di accertamento da parte delle autorità. Diversi i disagi al traffico, la tangenziale risulta completamente congestionato. Si consigliano percorsi alternativi.
Bari, incidente in tangenziale: traffico in tilt
All'altezza di Torre a Mare
