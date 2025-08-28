GIOVEDì, 28 AGOSTO 2025
Bari, incidente in tangenziale: traffico in tilt

All'altezza di Torre a Mare

Pubblicato da: redazione | Gio, 28 Agosto 2025 - 19:36
Incidente in tangenziale, all’altezza di Torre a Mare. Secondo una prima ricostruzione sarebbero diverse le auto coinvolte, le dinamiche sono in fase di accertamento da parte delle autorità. Diversi i disagi al traffico, la tangenziale risulta completamente congestionato. Si consigliano percorsi alternativi.

