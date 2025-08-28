GIOVEDì, 28 AGOSTO 2025
Bari, scoperto con il cellulare aggredisce agenti: due feriti

E' accaduto nel carcere di Bari

Pubblicato da: redazione | Gio, 28 Agosto 2025 - 18:31
carcere
  • 11 sec
villaggiodelgusto.com

Momenti di alta tensione si sono registrati ieri nel carcere di Bari, dove la Polizia penitenziaria ha scoperto un cellulare nella disponibilità di un detenuto. Secondo quanto riferito dal sindacato Osapp, l’apparecchio sarebbe presumibilmente collegato ad ambienti della criminalità organizzata.

Durante un controllo di routine nella terza sezione del reparto infermeria, il detenuto in possesso del cellulare e due suoi compagni hanno aggredito un agente e un ispettore. I due operatori sono stati malmenati all’interno della struttura e, dopo l’incidente, sono stati immediatamente trasportati al pronto soccorso per ricevere le cure del caso.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra il personale penitenziario, che denuncia la crescente difficoltà nel gestire la sicurezza all’interno della casa circondariale. Le autorità hanno aperto un’indagine interna per chiarire la dinamica dell’aggressione e valutare eventuali misure per prevenire futuri episodi di violenza.

