Auto contro albero alle porte di Fasano, cinque feriti

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Pezze di Greco, alle porte di Fasano, dove un’auto è finita contro un albero lungo la ex strada statale 16. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.15. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Bari che, con l’ausilio di cesoie e divaricatori idraulici, ha estratto dall’abitacolo cinque persone rimaste incastrate tra le lamiere. Tutti i feriti, cinque, in codice rosso, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 presenti con cinque ambulanze. Le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente la strada in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Foto Vigili del Fuoco