Emergenza abbandono rifiuti a Bari, al via piano straordinario

Questa mattina il tavolo tecnico-operativo

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Agosto 2025 - 15:15
rifiuti - incontro ARO e Anci3
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Emergenza ambientale e decoro urbano al centro dell’agenda della Città Metropolitana di Bari. Questa mattina il sindaco metropolitano Vito Leccese ha riunito a palazzo gli otto Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO) e la presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, per definire un piano straordinario contro l’abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali.

L’incontro fa seguito al vertice del 25 agosto con i sindaci dei 41 Comuni e ha visto la partecipazione del segretario generale Dino Susca, dei consiglieri delegati Michelangelo Cavone e Maria La Ghezza e dei dirigenti dei servizi competenti. Sul tavolo, una bozza di protocollo che prevede la delega agli ARO per la rimozione e il conferimento in discarica dei rifiuti, sostenuta da un impegno economico di 1,8 milioni di euro da parte della Città Metropolitana.

“A soli quattro giorni dall’incontro con i sindaci metropolitani abbiamo dato seguito agli impegni assunti, avviando un percorso che ci consentirà di affrontare con determinazione questa emergenza ambientale – ha sottolineato Leccese –. Già dalla prossima settimana partiranno le prime rimozioni: non intendiamo più tollerare il degrado lungo le strade provinciali”. Soddisfatta anche la presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio: “Estremamente utile ed opportuna l’iniziativa del sindaco metropolitano. Di fronte a una situazione emergenziale, è fondamentale raccordare strategie e politiche di prevenzione”. Già pronti 140mila euro per i primi interventi operativi, mentre la Polizia Metropolitana prosegue i controlli con fototrappole e droni, strumenti sempre più centrali per individuare e reprimere gli abbandoni illeciti.

