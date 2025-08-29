VENERDì, 29 AGOSTO 2025
Bari, la comunità bengalese scende in piazza: “Vogliamo più sicurezza”

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Agosto 2025 - 18:56
Così come annunciato nella giornata di ieri, la comunità bengalese è scesa in piazza Umberto nel pomeriggio di oggi. Obiettivo? Rivendicare sicurezza, ma soprattutto rimarcare un concetto chiaro: “Non si tratta di una guerra tra etnie, anche noi viviamo con paura e amiamo questa città”. In tanti hanno popolato la piazza manifestando le proprie preoccupazioni oltre alla volontà di collaborare con le autorità e con la città e i cittadini per rendere maggiormente sicuro il capoluogo pugliese teatro, negli ultimi giorni, di un escalation di episodi che ha acceso nuovamente i riflettori sul tema.

