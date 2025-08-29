Cadavere di un 73enne nelle campagne di Trani, indagini in corso

Il corpo privo di vita di un uomo di 73 anni è stato ritrovato nel primo pomeriggio nelle campagne di Trani. Ignote le cause del decesso che secondo una prima ricostruzione potrebbero essere collegate a un incendio divampato tra alberi e sterpaglie nel terreno di proprietà della vittima. Sul caso sono in corso le indagini da parte della polizia. A lanciare l’allarme il figlio preoccupato per via dell’impossibilità di riuscire a contattare il padre. Non appena arrivati i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.