Cadavere di un 73enne nelle campagne di Trani, indagini in corso

Ignote le cause del decesso

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Agosto 2025 - 19:58
Il corpo privo di vita di un uomo di 73 anni è stato ritrovato nel primo pomeriggio nelle campagne di Trani. Ignote le cause del decesso che secondo una prima ricostruzione potrebbero essere collegate a un incendio divampato tra alberi e sterpaglie nel terreno di proprietà della vittima. Sul caso sono in corso le indagini da parte della polizia. A lanciare l’allarme il figlio preoccupato per via dell’impossibilità di riuscire a contattare il padre. Non appena arrivati i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

