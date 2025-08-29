Il corpo privo di vita di un uomo di 73 anni è stato ritrovato nel primo pomeriggio nelle campagne di Trani. Ignote le cause del decesso che secondo una prima ricostruzione potrebbero essere collegate a un incendio divampato tra alberi e sterpaglie nel terreno di proprietà della vittima. Sul caso sono in corso le indagini da parte della polizia. A lanciare l’allarme il figlio preoccupato per via dell’impossibilità di riuscire a contattare il padre. Non appena arrivati i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
Cadavere di un 73enne nelle campagne di Trani, indagini in corso
Ignote le cause del decesso
Dagli spettacoli ai laboratori, a settembre...
Dagli spettacoli ai laboratori, fino ai concerti diffusi. Ma non solo,...
Cadavere di un 73enne nelle campagne...
Il corpo privo di vita di un uomo di 73 anni...
Aggressioni in carcere a Bari, il...
Dopo l’aggressione subita da alcuni agenti della polizia penitenziaria nel carcere...
Bari, la comunità bengalese scende in...
Così come annunciato nella giornata di ieri, la comunità bengalese è...