Pezzi di solaio e intonaco sono caduti all’interno di una struttura che ospita un campo estivo a Ostuni: il cedimento è avvenuto in una camera da letto in cui dormivano due giovani educatrici che sono rimaste ferite. Le due donne sono state trasferite in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi dove sono sottoposte ad accertamento.
Due educatrici ferite in un campo estivo a Ostuni: cedono parti del solaio
E' successo mentre dormivano
