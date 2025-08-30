SABATO, 30 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,428 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,428 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Due educatrici ferite in un campo estivo a Ostuni: cedono parti del solaio

E' successo mentre dormivano

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Agosto 2025 - 11:17
ambulanza
  • 26 sec
villaggiodelgusto.com

Pezzi di solaio e intonaco sono caduti all’interno di una struttura che ospita un campo estivo a Ostuni: il cedimento è avvenuto in una camera da letto in cui dormivano due giovani educatrici che sono rimaste ferite. Le due donne sono state trasferite in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi dove sono sottoposte ad accertamento.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, sporcizia fuori la scuola del...

A pochi giorni dall’inizio della scuola i residenti del quartiere San...
- 30 Agosto 2025
Primo Piano

Violenza per le strade della città....

E' da tempo che i residenti del quartiere Umbertino chiedono un...
- 30 Agosto 2025
Cronaca

Tragedia sulle strade del Tarantino: un...

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita gravemente questa...
- 30 Agosto 2025
Rubriche , Turismo

Turismo, dalla natura alla storia: ecco...

Dalla natura alla storia. Siamo a 1.250 metri di altitudine, nel...
- 30 Agosto 2025