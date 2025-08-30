Bari-Monza: la storia. Caserta: “Spero in uno stadio pieno e caloroso”

Archiviata, con qualche rimpianto, la prima gara di campionato contro il Venezia, il Bari debutta allo stadio “San Nicola” affrontando un’altra ‘big’ del torneo cadetto: il Monza di Paolo Bianco, reduce dal successo casalingo contro il Mantova. Bari-Monza, valida per la 2ª giornata del campionato di Serie B, andrà in scena domani, domenica 31 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21.

L’AVVERSARIO – L’Associazione Calcio Monza, meglio nota come A.C. Monza o semplicemente Monza, è una società calcistica italiana fondata il 1º settembre 1912 con il nome di Monza Foot Ball Club, è tra i più antichi club lombardi tuttora in attività. Dopo varie rifondazioni e fusioni societarie nel corso del XX secolo, nel 2015 la denominazione è diventata Società Sportiva Dilettantistica Monza 1912, erede della precedente Associazione Calcio Monza Brianza 1912, estromessa dal calcio professionistico al termine della stagione 2014-2015.Il 1º luglio 2019 la ragione sociale è stata nuovamente modificata in Associazione Calcio Monza.

Il Monza è una delle squadre italiane con più partecipazioni alla Serie B, con 40 presenze complessive. il miglior piazzamento ottenuto è il terzo posto nella stagione 2020-2021, conclusa con l’eliminazione in semifinale play-off. Nella stagione 2021-2022 il club si è classificato quarto, conquistando per la prima volta la promozione in Serie A al termine dei play-off contro il Pisa.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Monza sono 45 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 22 le vittorie biancorosse, 15 i pareggi e 8 le affermazioni brianzole. In terra pugliese si sono disputati 21 incontri e i biancorossi hanno avuto la meglio in 17 occasioni, 2 sono stati i pareggi, mentre i lombardi si sono imposti 2 volte. L’ultima sfida al ‘San Nicola’ risale al 5 settembre 1993 e la gara si terminò 0-0.

GLI EX – Doppi ex della sfida: Paolo Monelli, Angelo Colombo, Stefano Gori, Gian Paolo Manighetti, Poerio Mascella, Jean François Gillet, Antonio Elia Acerbis, Davide Diaw, Andrea Favilli, Edi Bivi, Eugenio Lamanna, Giovanni Terrani, Andrea Ranocchia, Riccardo Allegretti, Domenico Penzo, Fabio Vignaroli, Luca Marrone, Massimo Ganci, Enrico Guarna, Marco Fossati, Mirko Eramo, Mario Fara, Federico Furlan e Giuseppe Galluzzo.

Ex di turno: Gaetano Castrovilli, Christian Gytkjær

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: Gigi Radice e Gaetano Salvemini.

LE PAROLE – Alla vigilia della gara, ha parlato l’allenatore del Bari, Fabio Caserta: «Affrontiamo una delle squadre più attrezzate della Serie B, costruita per puntare immediatamente al ritorno in A. Conosco bene Stroppa e so quale impronta riesce a dare ai suoi gruppi: il Monza è aggressivo, ha mantenuto tanti giocatori che l’anno scorso hanno fatto la massima serie e servirà grande attenzione. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno nell’arco della gara».

«Giocare davanti al nostro pubblico è sempre speciale. Spero in uno stadio pieno e caloroso, capace di spingerci a cominciare bene il cammino casalingo. L’entusiasmo passa solo attraverso le prestazioni e i risultati: il nostro obiettivo è regalare una vittoria che dia slancio a tutto l’ambiente»

«Gytkjaer non sarà della partita, lo recupereremo probabilmente dopo la sosta. Per Cerri, invece, bisogna attendere: ha ancora poco ritmo e si è allenato poco con il gruppo. Con la pausa alle porte, non ha senso correre rischi inutili».

«Sappiamo che c’è ancora qualche tassello da inserire in organico, ma la società è attenta e vigile. In questo momento, però, preferisco concentrarmi soltanto sulla sfida di domenica: è quella la priorità».

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval, Verreth, Braunoder, Pagano; Partipilo, Moncini, Sibilli. All.: Caserta.

MONZA (3-4-2-1): Thiam, Izzo, Ravanelli, Lucchesi, Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi, Ciurria, Caprari, Mota. All.: Bianco.

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitrerà la gara Simone Galipò della sezione di Firenze . Gli assistenti saranno Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Simone Pistarelli della sezione di Fermo. Quarto ufficiale sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino, mentre al VAR ci sarà Manuel Volpi (Arezzo), coadiuvato dall’ AVAR Davide Ghersini (Genova).