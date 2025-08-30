SABATO, 30 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,438 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,438 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

I consumi delle famiglie non aumentano: “Una realtà drammatica”

Il Codacons: "Altro che boom dei consumi"

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Agosto 2025 - 10:43
carrello vuoto supermercato
  • 46 sec
villaggiodelgusto.com

Altro che boom dei consumi: da quasi vent’anni la spesa delle famiglie italiane resta sostanzialmente ferma, mantenendosi ben al di sotto dei livelli del 2007, e il potere d’acquisto continua a crollare. Lo afferma il Codacons commentando i dati diffusi oggi da Confcommercio, secondo cui nel 2024 la spesa media pro capite si è attestata a 22.144 euro, ancora inferiore al massimo raggiunto nel 2007 (22.334 euro).

«I dati confermano una realtà drammatica» – spiega il Codacons: «Da quasi due decenni i consumi delle famiglie non recuperano il terreno perso, mentre stipendi fermi, inflazione e rincari generalizzati costringono milioni di cittadini a tagliare spese essenziali. L’aumento di appena 239 euro nel 2024 è irrilevante rispetto ai costi che pesano su carrelli della spesa, bollette e mutui».

Se cresce la spesa per tecnologia e tempo libero (+3.000% in trent’anni), è solo perché altre voci fondamentali come alimentari ed energia si sono ridotte all’osso, e non certo perché le famiglie godono di maggiore benessere.

Per il Codacons la distanza dai livelli del 2007 è la prova che la crisi dei consumi non è mai stata superata. «Questi numeri sono una vera e propria pietra tombale sui governi che si sono succeduti negli ultimi vent’anni, incapaci di adottare misure efficaci per rilanciare davvero i consumi e restituire potere d’acquisto ai cittadini» – conclude l’associazione.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

I consumi delle famiglie non aumentano:...

Altro che boom dei consumi: da quasi vent’anni la spesa delle...
- 30 Agosto 2025
Cronaca

Bari, accoltellamento in piazza Umberto: è...

Ancora un episodio di violenza in piazza Umberto. Questa volta in...
- 30 Agosto 2025
Cultura , Eventi

Bari, al via nuova stagione per...

È pronta a ripartire la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica della Città...
- 30 Agosto 2025
Attualità

In Puglia agosto finisce con la...

Chi vive nelle regioni settentrionali ha spesso la sensazione che l'estate...
- 30 Agosto 2025