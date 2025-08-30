SABATO, 30 AGOSTO 2025
Inflazione alle stelle per alimentari: solo per bere e mangiare 384 euro annui in più per famiglia

Ad agosto prezzi cibi e bevande salgono del +4,2%. L'analisi di Assoutenti

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Agosto 2025 - 08:50
Foto: Pixabay
  • 36 sec
villaggiodelgusto.com

Gli italiani devono affrontare una stangata alimentare che, a parità di consumi, vale 6,8 miliardi di euro annui in termini di maggiore spesa per l’acquisto di cibi e bevande. Lo calcola Assoutenti dopo i dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat. “Ad agosto i listini di prodotti alimentari e bevande analcoliche si impennano del +4,2% su anno, con punte del +5,6% per gli alimentari non lavorati – spiega il presidente Gabriele Melluso – In termini di spesa, ciò equivale ad un aggravio da +384 euro annui per una famiglia con due figli, mentre se si considera la generalità dei consumatori, la stangata alimentare complessiva raggiunge in Italia i 6,8 miliardi di euro su base annua”.

“Una situazione che preoccupa perché si tratta di beni primari di cui i cittadini non possono fare a meno, i cui aumenti incidono sulla capacità di spesa delle famiglie erodendo i redditi e cambiando profondamente le abitudini alimentari degli italiani. Un trend che si sta aggravando di mese in mese, e che dovrà portare questo autunno il governo a studiare misure ad hoc , quando le famiglie saranno costrette ad affrontare i costi legati al rientro dalle vacanze, a partire da quelle per la scuola”.

