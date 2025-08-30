Incendio a Terlizzi, nube nera verso Bitonto

Un incendio di vaste dimensioni è in corso a Terlizzi lungo la SP 231: una nube nera si sta dirigendo verso l’abitato di Bitonto.

Per questo il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci invita a tenere chiuse le finestre delle abitazioni ed evitare di sostare all’aria aperta

“Si tratta di una misura precauzionale_ – spiega Ricci – da osservare per prudenza, almeno sino a quando dai Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento dell’incendio non giungeranno rassicurazioni in merito”.

Aggiornamento ore 22.31

Poco fa il sindaco di Bitonto ha ricevuto dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, intervenuti per domare l’incendio scoppiato in serata in un’autodemolizione di Terlizzi sulla SP 231, la notizia che la situazione è ora sotto controllo e che non ci sono più ragioni di preoccupazione per la nube di fumo che si è diffusa dall’area dell’incendio.

Pertanto l’allerta, che aveva portato all’invito a tenere chiuse le finestre delle abitazioni e a non sostare all’aperto, può considerarsi rientrata.