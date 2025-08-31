DOMENICA, 31 AGOSTO 2025
I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Agosto 2025 - 21:13
Gli insulti razzisti ad un bambino di 11 anni. Le multe contro gli incivili dei rifiuti. Il problema risse e sicurezza a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 24 agosto. Insulti a sfondo razziale su bambino di 11 anni

Insulti a sfondo razziale contro bambino di 11 anni: il caso nel Barese

Lunedì 25 agosto. Prima sanzione contro incivile dei rifiuti, con le nuove norme

Bari, prima sanzione con le nuove norme anti-incivili dei rifiuti: multa da 3200 euro

Martedì 26 agosto. Mega rissa in piazza Umberto tra cinquanta persone

Bari, maxi rissa in piazza Umberto: diversi feriti

Mercoledì 27 agosto. Ancora una rissa in centro, Leccese chiama il prefetto

Piazze poco sicure a Bari, ennesimo episodio in piazza Cesare Battisti

Giovedì 28 agosto. Dopo le risse si riunisce il comitato in prefettura

Bari, dopo le risse si riunisce il comitato in Prefettura: “Presidi sempre presenti”

Venerdì 29 agosto. Leccese autorizza tavolini e sedie dei locali sulle piazze

Sicurezza a Bari, Leccese accelera su movida in luoghi critici: ok a sedie e tavolini

Sabato 30 agosto. Un altro accoltellamento in piazza Umberto

Bari, accoltellamento in piazza Umberto: è allarme

