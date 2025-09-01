LUNEDì, 01 SETTEMBRE 2025
Da oggi stop in Ue a 2 sostanze per gel e smalti per unghie

Inserite nell'elenco delle sostanze tossiche

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Settembre 2025 - 09:08
foto freepik
villaggiodelgusto.com

Da oggi  entra in vigore il divieto europeo all’utilizzo di due composti chimici largamente impiegati: il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e il Dimethyltolylamine.

Le due sostanze sono state inserite nell’elenco degli ingredienti vietati nei cosmetici dall’Unione Europea, perché classificate come presunte tossiche per la riproduzione umana.

La decisione rientra nell’aggiornamento dell’allegato CLP, che stabilisce le regole per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose nell’Unione Europea.

Il TPO è un fotoiniziatore usato negli smalti in gel, mentre la DMTA è un condizionante che favorisce l’adesione. Gli operatori del settore nail e i consumatori dovranno quindi verificare l’etichetta dei prodotti, evitando quelli contenenti queste sostanze, e le aziende dovranno smaltire i prodotti non conformi.

Le nuove restrizioni, secondo la Commissione Europea, servono a ridurre i rischi derivanti dall’esposizione prolungata a sostanze chimiche sospette. Vietato dal primo settembre, quindi, non solo produrre nuovi quantità di prodotto con le due sostanze ma anche utilizzare le vecchie scorte.

