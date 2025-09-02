MARTEDì, 02 SETTEMBRE 2025
Lutto nel mondo del giornalismo, addio ad Emilio Fede

Solo poche ore fa le sue condizioni erano apparse gravissime

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Settembre 2025 - 18:43
Morto il giornalista Emilio Fede. Solo poche ore fa le sue condizioni erano parse critiche. Per questa ragione, l’ex direttore del Tg4, 94 anni, in seguito a un improvviso peggioramento era stato ricoverato in terapia intensiva presso la Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano.

