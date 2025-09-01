LUNEDì, 01 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,469 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,469 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Terremoto in Afghanistan: oltre 800 morti

Violento terremoto di magnitudo 6

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Settembre 2025 - 11:10
terremoto-sismografo-3bmeteo-68392
  • 0 sec
villaggiodelgusto.com

Sale a oltre 800 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 6 che ha colpito una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad in Afghanistan: lo afferma un nuovo rapporto delle autorità.I feriti sono oltre 1.500. I funzionari del governo talebano hanno esortato le organizzazioni umanitarie a contribuire alle operazioni di soccorso nelle remote aree montuose colpite dal terremoto.

Il capo della polizia della provincia di Kunar ha riferito alla Bbc che le strade per raggiungere la zona sono bloccate a causa delle frane causate dalle inondazioni e dalle scosse di assestamento del terremoto. I funzionari talebani affermano di avere risorse limitate e stanno chiedendo aiuto alle organizzazioni internazionali per fornire elicotteri per raggiungere le zone colpite.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Lavori sulla Bari-Taranto: da oggi tornano...

Da oggi tornano a circolare, come da cronoprogramma, i treni sulla...
- 1 Settembre 2025
Cronaca

Bari, tir a fuoco sulla tangenziale

Per cause in corso di accertamento un tir è andato a...
- 1 Settembre 2025
Attualità

Dai rifiuti nelle campagne allo stop...

Dai rifiuti alle buone pratiche in campagna fino allo stop al...
- 1 Settembre 2025
Bari , Calcio , Sport

Bari, rinforzo in difesa: ufficiale l’arrivo...

Nuovo rinforzo per il Bari di mister Caserta: la società biancorossa...
- 1 Settembre 2025