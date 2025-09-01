Panchina vandalizzata sul lungomare di Bari: l’indignazione dei baresi

Una panchina vandalizzata e lo sconcerto dei cittadini. L’allarme arriva dai residenti del quartiere Umbertino. E le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione.
“31/08/2025 Largo Giannella – scrive un residente – Serve un cambiamento culturale: chi devasta il bene comune deve essere isolato socialmente e punito concretamente. La città che vogliamo non può essere ostaggio di pochi incivili. Difendere l’arredo urbano significa difendere la dignità di Bari”. Tanti i messaggi di indignazione dei baresi.
Foto Comitato salvaguardia quartiere Umbertino