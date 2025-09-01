LUNEDì, 01 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,475 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,475 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Panchina vandalizzata sul lungomare di Bari: l’indignazione dei baresi

"Serve un cambiamento culturale"

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Settembre 2025 - 12:24
panchina vandalizzata
  • 39 sec
villaggiodelgusto.com

Una panchina vandalizzata e lo sconcerto dei cittadini. L’allarme arriva dai residenti del quartiere Umbertino. E le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione.

“31/08/2025 Largo Giannella – scrive un residente – Serve un cambiamento culturale: chi devasta il bene comune deve essere isolato socialmente e punito concretamente. La città che vogliamo non può essere ostaggio di pochi incivili. Difendere l’arredo urbano significa difendere la dignità di Bari”. Tanti i messaggi di indignazione dei baresi.

Foto Comitato salvaguardia quartiere Umbertino

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Strade nuove a Bari: si lavora...

Strade nuove e a San Pasquale e Carbonara si continua a...
- 1 Settembre 2025
Dalla città

Parco del Castello, la prima area...

Sono in corso di ultimazione i lavori che consentiranno, entro fine...
- 1 Settembre 2025
Primo Piano

Bari, nuova vita per l’ex Reef:...

La ripartizione Governo e sviluppo strategico del territorio rende noto che...
- 1 Settembre 2025
Bari , Calcio , Sport

Calciomercato Bari, ufficiali gli arrivi di...

A poche ore dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato, la...
- 1 Settembre 2025