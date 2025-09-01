Bari, “clean up” all’alba sul lungomare con i “Custodi della Bellezza”

Come ogni anno, la tradizione si rinnova. I volontari dei Custodi della Bellezza hanno accolto l’alba all’“Angolo del Paradiso” a Bari Vecchia. Ne dà notizia il consigliere comunale Lorenzo Leonetti. “Un momento di riflessione e gratitudine per la bellezza del nostro pianeta, che troppo spesso non rispettiamo come merita. Eravamo in tanti, uniti da uno stesso pensiero e dallo stesso amore per la natura. Con l’occasione, abbiamo anche fatto un bel clean up del luogo, restituendo un po’ di cura a ciò che ci circonda”.