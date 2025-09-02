Bari, porta a porta Umbertino e corso Vittorio Emanuele: oltre 120 tonnellate di rifiuti raccolti

Oltre 120 tonnellate di rifiuti raccolti e la differenziata che arriva al 92%. Ad un mese dall’introduzione del nuovo servizio, l’assessore al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica Elda Perlino rende noto il report dei dati sulla raccolta porta a porta per le utenze non domestiche in corso Vittorio Emanuele e nella zona del quartiere Umbertino: dal 1° al 31 agosto sono state raccolte complessivamente quasi 120 tonnellate di rifiuti prodotti dalle utenze interessate dalla fase di start up.

Nello specifico, le quantità raccolte sono così divise per le diverse frazioni, per un totale di 119.230 chili: organico 56.180 chili; vetro 39.180 chili; plastica 12.660 chili; carta 1.900 chili; indifferenziato 9.310 chili. Grazie al nuovo sistema di raccolta, quindi, la quantità di rifiuti differenziati ha raggiunto quota 92,2%, a fronte del 7,8% di frazione indifferenziata.

“Il report del primo mese del servizio conferma che la strada intrapresa è quella giusta – sottolinea l’assessora Perlino -, con i rifiuti indifferenziati ridotti ormai a frazione quasi residuale, a fronte dell’organico che rappresenta la metà del totale di quanto conferito. Ogni giorno raccogliamo almeno una tonnellata e mezza di organico tra le utenze della zona start up: una quantità superiore a quella raccolta con modalità stradale nei quartieri Murat, Madonnella e Japigia, e più di quanto recuperiamo di organico dai negozi di ortofrutta e fiori in tutto il resto della città di Bari quotidianamente. Per far comprendere, ancora, la portata dei numeri e l’impatto del nuovo sistema sul decoro urbano e sulla nostra impronta ecologica, basti pensare che, grazie al porta a porta delle utenze non domestiche, in un mese stimiamo di non avere riempito 80 campane del vetro e circa 300 cassonetti stradali. Liberare i contenitori e le strade comporta un vantaggio in termini di pulizia delle aree interessate, di qualità e salubrità dell’ambiente urbano, oltre che un risparmio in termini di costi per il conferimento in discarica, che pesano sulle tasche della collettività e dei singoli cittadini. Ci tengo a fare una riflessione, come bilancio del primo mese dall’introduzione di questa importante novità, accolta anche con qualche resistenza. L’introduzione del porta a porta si sta dimostrando, come previsto, un’azione anche educativa e formativa che aiuta tutti a fare la raccolta differenziata correttamente. Nelle zone in cui il porta a porta non c’è, infatti, troviamo con maggiore frequenza cassonetti stradali ‘inquinati’, plastica contaminata, carta e cartoni conferiti in modo errato: ciò significa che perdiamo il corrispettivo economico che i consorzi di filiera ci assicurano se consegniamo frazioni conferite correttamente. Non solo: dobbiamo anche pagare lo smaltimento in discarica, con conti salati per tutti. Un ultimo riscontro positivo è dato dalla crescita costante delle adesioni, visto che ormai tutte le utenze della zona start up interessata, anche quelle rientrate dalle ferie, hanno ritirato il kit per aderire al servizio”.