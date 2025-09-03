Allarme sicurezza a Bari, Romito attacca Leccese: “Sbaglia a dire no al taser”

Torna al centro del dibattito politico barese il tema della sicurezza urbana. In un video diffuso sui social, il consigliere di opposizione della Lega, Fabio Romito, denuncia l’ennesimo episodio di violenza avvenuto ieri a Bari, con protagonisti alcuni extracomunitari armati di coltelli e cocci di bottiglia.

Romito critica la posizione del sindaco Vito Leccese, che si è dichiarato contrario all’introduzione del taser per gli agenti della polizia locale. Una scelta definita “sbagliata” dalle opposizioni, convinte che la sicurezza dei cittadini non possa essere garantita con “strette di mano, tavolini o sociologia”, ma attraverso un presidio concreto del territorio e strumenti adeguati per gli operatori.

“Taser, spray al peperoncino balistico e bastone estensibile – spiega Romito – sono strumenti di difesa indispensabili per chi ogni giorno è chiamato a difendere la comunità”.

Il consigliere leghista accusa la sinistra di “sbagliare tutto” nella gestione dell’ordine pubblico e promette che il centrodestra continuerà a portare avanti la battaglia per dotare la polizia locale di strumenti idonei a fronteggiare le emergenze.