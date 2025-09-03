MERCOLEDì, 03 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,522 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,522 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Allarme sicurezza a Bari, Romito attacca Leccese: “Sbaglia a dire no al taser”

Polemiche dopo l’ennesimo episodio di violenza in città

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Settembre 2025 - 16:45
romito
  • 23 sec
villaggiodelgusto.com

Torna al centro del dibattito politico barese il tema della sicurezza urbana. In un video diffuso sui social, il consigliere di opposizione della Lega, Fabio Romito, denuncia l’ennesimo episodio di violenza avvenuto ieri a Bari, con protagonisti alcuni extracomunitari armati di coltelli e cocci di bottiglia.

Romito critica la posizione del sindaco Vito Leccese, che si è dichiarato contrario all’introduzione del taser per gli agenti della polizia locale. Una scelta definita “sbagliata” dalle opposizioni, convinte che la sicurezza dei cittadini non possa essere garantita con “strette di mano, tavolini o sociologia”, ma attraverso un presidio concreto del territorio e strumenti adeguati per gli operatori.

“Taser, spray al peperoncino balistico e bastone estensibile – spiega Romito – sono strumenti di difesa indispensabili per chi ogni giorno è chiamato a difendere la comunità”.

Il consigliere leghista accusa la sinistra di “sbagliare tutto” nella gestione dell’ordine pubblico e promette che il centrodestra continuerà a portare avanti la battaglia per dotare la polizia locale di strumenti idonei a fronteggiare le emergenze.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bari, ufficio postale chiuso al San...

Dopo le proteste dei residenti del San Paolo, che nei giorni...
- 3 Settembre 2025
Primo Piano

Bari, lezioni anche nel pomeriggio: scoppia...

"Doccia fredda" per genitori e studenti del Marconi di Bari che...
- 3 Settembre 2025
Politica

Allarme sicurezza a Bari, Romito attacca...

Torna al centro del dibattito politico barese il tema della sicurezza...
- 3 Settembre 2025
Primo Piano

Neonato morto in culla termica a...

La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per...
- 3 Settembre 2025