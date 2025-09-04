GIOVEDì, 04 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,536 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,536 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, primo anno di giunta Leccese: sonore bocciature dal centrodestra per molti assessori

È questa la sintesi delle valutazioni operate dai gruppi consiliari di centrodestra

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 12:59
centrodestra romito
  • 14 sec
villaggiodelgusto.com

È questa la sintesi delle valutazioni operate dai gruppi consiliari di centrodestra, sugli assessori scelti dal sindaco Leccese. Lo scrivono in una nota.

“Dopo un anno dall’incarico ricevuto, molti assessori non ricevono l’apprezzamento dei consiglieri comunali di minoranza e altri, addirittura, non possono neppure essere valutati in ragione della poca consistenza delle iniziative realizzate.
Oggi in conferenza stampa, è stata quindi avanzata la richiesta al sindaco di sostituzione di alcuni assessori (Romano, Perlino), di cambio deleghe per altri (Grasso) e di riconsiderazione di taluni assessori (Petruzzelli, Iacovone, Palone).

La Città di Bari – continua la nota – non può permettersi di avere 10 assessori e una giunta insufficiente, in presenza dei tanti problemi ereditati dal precedente Sindaco Decaro. Chiediamo quindi al Sindaco Leccese di fare una profonda riflessione rispetto alle scelte effettuate un anno fa, perché Bari non può aspettare e perdere altro tempo. Serve un cambio di passo nell’azione amministrativa comunale”

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Auto colpisce le luminarie di Molfetta....

Ieri sera intorno alle ore 20 una squadra di Vigili del...
- 4 Settembre 2025
Politica

Bari, primo anno di giunta Leccese:...

È questa la sintesi delle valutazioni operate dai gruppi consiliari di...
- 4 Settembre 2025
Primo Piano

“Bari è una città pericolosa. Non...

"La città è un disastro! Non ci tornerò mai più. Era...
- 4 Settembre 2025
Dalla città

Bari, Policlinico e Ospedaletto: grave carenza...

Luigi Cipriani, segretario della O.S. GIL-Sanità, denuncia la carenza del personale...
- 4 Settembre 2025