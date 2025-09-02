Regionali in Puglia, FdI contro Decaro: “Discontinuità? Solo marketing politico”

Fratelli d’Italia torna ad “affondare il colpo” in vista delle elezioni regionali pugliesi, puntando il dito contro Antonio Decaro, indicato da mesi come possibile candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. In una nota, il gruppo regionale del partito parla senza mezzi termini di “operazione di marketing politico” e contesta duramente l’immagine di “discontinuità” che l’ex sindaco di Bari starebbe cercando di accreditare.

“Da oltre sei mesi l’unico tema politico realmente presente nei bar, nelle piazze e nei media pugliesi è uno: si candiderà Antonio Decaro alla presidenza della Regione per il centrosinistra? Una strategia comunicativa vincente – scrivono – che ha permesso alla maggioranza che governa la Puglia da 20 anni di oscurare il bilancio politico-amministrativo, buttando la polvere sotto il tappeto. Con una narrazione abilmente pilotata, lo ‘scrittore’ Decaro si è imposto come simbolo della discontinuità rispetto ai governi di Michele Emiliano e, addirittura, di Nichi Vendola”.

Per Fratelli d’Italia, tuttavia, il messaggio lanciato dall’ex primo cittadino barese nasconderebbe un paradosso politico: “La presa di distanza di Decaro, che invoca ovunque la discontinuità con Emiliano e Vendola, è l’ammissione implicita del fallimento degli ultimi vent’anni di governo regionale. Noi lo abbiamo sempre denunciato dai banchi dell’opposizione, ma che ora lo ammetta anche Decaro, creatura politica di Emiliano, dovrebbe far riflettere i cittadini e avere la forza di mandare a casa un governo che ha saputo solo gestire il potere per il potere”. FdI sottolinea inoltre le contraddizioni del percorso politico di Decaro, ricordando i successi elettorali resi possibili anche, secondo gli avversari, dalla macchina organizzativa messa in piedi proprio da Emiliano e dalla rete civica a lui collegata: “Quasi 500mila preferenze alle Europee sono il frutto di quella macchina, del voto utile interno al PD e di una comunicazione social fortissima”.

Il rischio, secondo Fratelli d’Italia, è che la presunta svolta sia solo di facciata: “Quella che si presenta come discontinuità rischia di essere una ben orchestrata operazione di marketing, utile a cancellare il passato politico di Decaro e a neutralizzare il centrodestra, mantenendo inalterati gli equilibri interni”. Il partito guidato da Giorgia Meloni rilancia quindi la propria sfida agli elettori pugliesi: “Non basta cambiare il volto del candidato per cambiare la sostanza del governo regionale. La vera discontinuità non può venire da chi ha condiviso e sostenuto vent’anni di potere. È tempo che il dibattito torni sui contenuti, sulla visione per la Puglia, sulle priorità vere della nostra terra. Si smetta di mistificare la realtà per operazioni di facciata”.