Andria, accoltella corriere dopo lite per un parcheggio: fermato 68enne

Indagano i carabinieri

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Settembre 2025 - 19:17
carabinieri
  • 0 sec
villaggiodelgusto.com

Un corriere Amazon di 35 anni, originario di Bari, è stato ferito nel pomeriggio di oggi con un taglierino durante una lite scoppiata ad Andria per motivi legati a un parcheggio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il corriere aveva lasciato il furgone in via Sant’Andrea, davanti a un palazzo, per effettuare una consegna. Il mezzo avrebbe infastidito un 68enne residente nella zona, che dopo un’accesa discussione avrebbe estratto un taglierino colpendo il lavoratore a un braccio.

L’uomo ferito è stato soccorso dal personale del 118: la prognosi è di massimo 15 giorni. Il presunto aggressore è stato fermato e la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

I militari stanno ascoltando testimoni e residenti per chiarire la dinamica e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

